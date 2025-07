Hojlund Inter i nerazzurri si tirano indietro | decisione presa il motivo

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. L’ Inter ha definitivamente messo da parte l’idea di acquistare Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, dopo aver completato l’acquisto di Wilfried Bonny. La notizia arriva direttamente da The Athletic, che ha rivelato come l’arrivo dell’attaccante ivoriano abbia fatto sì che i nerazzurri si tirassero indietro nella corsa al giovane danese, un tempo considerato uno dei principali obiettivi per il rafforzamento dell’attacco. Il trasferimento di Bonny all’Inter, avvenuto a seguito di un’attenta valutazione da parte della dirigenza nerazzurra, ha convinto il club che il reparto offensivo fosse già sufficientemente completo per le esigenze di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, i nerazzurri si tirano indietro: decisione presa, il motivo

In questa notizia si parla di: inter - hojlund - nerazzurri - tirano

CM.com – Inter, Taremi fuori dai piani: intermediari al lavoro, spunta l’ipotesi Fulham. E si lavora sull’alternativa a Hojlund | Primapagina - 2025-06-24 23:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato Inter LIVE: assalto finale a Bonny, Hojlund apre ai nerazzurri, Chivu valuta l’addio del bomber - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Hojlund Inter, i nerazzurri si tirano indietro: il motivo.

Inter, dopo Bonny arriva Hojlund: manca solo un dettaglio - Altro affare in vista per l'Inter, la pista Hojlund si riaccende all'improvviso: l'indizio a favore dei nerazzurri per un altro colpo offensivo dopo Bonny L'Inter ritorna alla carica per Hojlund, può ... Come scrive spaziointer.it

Calciomercato Inter: Hojlund resta nel mirino - L'Inter, dopo la clamorosa debacle nella finale di Champions League, avrebbe deciso di puntare su nuovi attaccanti. Scrive calcioline.com