PlayStation sarà presente alla Gamescom 2025? Ha risposto Sony

A sorpresa — o forse no — PlayStation non sarà presente alla Gamescom 2025, almeno non con uno stand fisico o come espositore ufficiale. La conferma è arrivata direttamente da un rappresentante di Sony Interactive Entertainment Germania, che ha condiviso delle dichiarazioni decisamente chiare a riguardo ad un portale tedesco. Leggiamo quanto affermato dal rappresentante in questione del colosso giapponese a GamesWirtschaft: “Sony Interactive Entertainment (SIE) attualmente non ha piani per partecipare al Gamescom 2025. Nonostante questo, attendiamo con entusiasmo i contenuti e le uscite in arrivo più avanti nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

