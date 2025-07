Conceicao Juve è fatta! Chico sarà definitivamente bianconero | cifre modalità di pagamento e un importante retroscena Tutti i dettagli

Conceicao Juve, è fatta! Chico sarà definitivamente bianconero: le ultimissime sul secondo colpo del club. È fatta! L'affare con il FC Porto per l'acquisto di Francisco Conceição a titolo definitivo. L'affare, che supera i 30 milioni di euro, sarà pagato in quattro rate, una modalità che testimonia l'impegno del club bianconero nell'investire su un giovane talento per il futuro. Questa operazione rappresenta un passo importante nella strategia a lungo termine del calciomercato Juventus, che continua a rafforzare la propria rosa con giocatori promettenti. Conceição, giovane attaccante portoghese, ha attirato l'attenzione di molti club, ma è stato il club bianconero a muoversi con decisione per accaparrarsi nuovamente il talento che era tornato al Porto.

“Esce con lei, è fatta”. Uomini e Donne, chi sarà la scelta di Gianmarco Steri - Siamo ormai ad un passo dalla fine di Uomini e Donne e uno dei momenti maggiormente attesi dal pubblico è la scelta di Gianmarco.

Yildiz Juve, il turco sarà a disposizione di Tudor per Parma Juve? La decisione sull’impiego dal 1? è fatta. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Yildiz Juve, il numero 10 bianconero sarà protagonista della sfida tra Parma e Juve? La decisione di Igor Tudor sul turco è praticamente fatta.

Festa con i nonni e torta fatta dalla mamma per il principe Louis, terzogenito di William e Kate. Ma sarà mandato in collegio? E quale titolo gli spetta? - C on le sue tante smorfie sul balcone di Buckingham Palace e i lunghi sbadigli durante le cerimonie a Westminster, il principe Louis ha conquistato i cuori di tutti.

