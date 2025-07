Regalo per Allegri il Milan accelera | si può chiudere a 15 milioni

Rossoneri a caccia di un nuovo colpo da regalare al proprio tecnico: affare da circa 15 milioni di euro Il Milan deve cercare di dare un’accelerata importante al proprio mercato, sia in entrata che in uscita. Tanti giocatori sono sul piede di partenza, ma ancora non hanno lasciato Milanello. Servono però anche nuovi innesti, in particolare in difesa, sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra da regalare a Massimiliano Allegri. Milan, Pubill per Allegri: in pole c’è lo spagnolo (LaPresse) – Calciomercato.it E per la corsia di destra ora il candidato in pole position è Marc Pubill. Il difensore spagnolo, classe 2003, in forza all’ Almeria, ha superato tutti nelle gerarchie e il club rossonero punta a superare la concorrenza estera, del Wolverhampton in particolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Regalo per Allegri, il Milan accelera: si può chiudere a 15 milioni

