America' s Cup 2027 la sfida del sindaco Manfredi | Bagnoli balneabile dopo le regate

L?America?s Cup a Napoli è un sogno che si è realizzato, la prossima primavera gli equipaggi giĂ staranno a Bagnoli per gli allenamenti. E bisogna che tutto sia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America's Cup 2027, la sfida del sindaco Manfredi: «Bagnoli balneabile dopo le regate»

Bradisismo, Bagnoli va in piazza: "Altro che Coppa America, dove sono i soldi per non far crollare le case?" - Soluzioni immediate, risposte, progettualitĂ sull'area rivolta ai bisogni dei residenti e non a quelli degli speculatori.

America's Cup in Italia a Napoli nel 2027, basi a Bagnoli e regate davanti al lungomare tra Castel dell’Ovo e Posillipo - La Coppa America di vela arriva in Italia per la prima volta L'America's Cup si disputerà in Italia a Napoli, nel 2027.

Coppa America, Abodi: “Bagnoli ha convito team New Zeland” - “Bagnoli evidentemente rappresenta un elemento essenziale che ha convinto il team New Zeland e tutto sommato forse rappresenta la vera eredità .

America's Cup 2027, la sfida del sindaco Manfredi: «Bagnoli balneabile dopo le regate»; Mezzaroma: «Napoli è pronta per accogliere l’America’s Cup»; A Napoli l'America's Cup 2027, Manfredi: «Città pronta alla grande sfida, Bagnoli protagonista». Meloni: «Orgogliosa, evento globale».

America’s Cup 2027, il sindaco Gaetano Manfredi: «Così cambierà la città» - Esce allo scoperto il sindaco Gaetano Manfredi e racconta a cosa servono i poteri allargati da commissario oltre Bagnoli in funzione della Coppa America di vela e soprattutto in funzione del disegno. ilmattino.it scrive

Allarme Coppa America a Bagnoli, manca un sito per stoccare i sedimenti dei dragaggi. - Entro domani si attende la decisione per i circa 100 mila metri cubi di materiale inquinato ... Lo riporta napoli.repubblica.it