Daffara Avellino è fatta per il passaggio del portiere dalla Juventus Next Gen | scambio di documenti in corso Grande opportunità per il talento bianconero

di Marco Baridon Daffara Avellino, è fatta per il passaggio del portiere dalla Juventus Next Gen: i dettagli sul futuro dell’estremo difensore. Daffara in prestito all’Avellino: la prima avventura in Serie B per il portiere della Juve Next Gen L’estate del 2025 porta una novitĂ importante per il giovane portiere della Juventus Next Gen, Daffara, che inizierĂ la sua prima esperienza in Serie B. Come appreso da , è in corso lo scambio di documenti per il portiere classe 2003 all’Avellino, con la formula del prestito. L’accordo tra il club bianconero e quello irpino è stato concluso con lo scambio di documenti e ora Daffara avrĂ l’opportunitĂ di mettersi in mostra nella seconda serie del calcio italiano, con l’obiettivo di acquisire esperienza e crescere ulteriormente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

