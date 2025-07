Sorpresa Napoli doppie visite mediche annunciate | Conte gongola

In casa del Napoli di Antonio Conte, di fatto, bisogna registrare un importantissimo aggiornamento di calciomercato. Dopo quelle di Luca Marianucci e di Kevin De Bruyne, di fatto, questa mattina a Villa Stuart si sono tenute le visite mediche del terzo colpo di questa sessione estiva di calciomercato del Napoli. Il calciatore in questione è Noa Lang. L’attaccante esterno, dunque, sarà presente con i suoi nuovi compagni nel ritiro di Dimaro. L’obiettivo del club partenopeo è proprio quello di consegnare ad Antonio Conte la maggior parte della rosa già per il ritiro in Trentino. A seguito di tutto ciò, di fatto, ci sono delle grosse novità per il Napoli in sede di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, doppie visite mediche annunciate: Conte gongola

In questa notizia si parla di: napoli - visite - mediche - conte

L'Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli e apre per le visite |VIDEO - Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, torna dopo tre anni a Napoli dove sosterà dal 13 maggio, presso la Stazione Marittima - Molo Beverello.

Calciomercato Napoli, è fatta per l'arrivo di De Bruyne: visite mediche nei prossimi giorni - Sembra tutto pronto per quello che si profila come il colpo dell'estate 2025. Secondo quanto appreso, il Napoli e l'entourage di Kevin De Bruyne in questo momento sarebbero vicinissimi e.

Morte Papa Francesco, il ricordo di De Magistris sindaco nelle due visite del Pontefice a Napoli - Tempo di lettura: < 1 minuto “ Ho incontrato Papa Francesco quattro volte e due sono indimenticabili.

SKY - Marchetti: "Napoli? Beukema e Lucca possono svolgere le visite mediche assieme, Ndoye? Conte lo considera il nome ideale" https://ift.tt/V8cenR4 Vai su X

Sam Beukema può definirsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli, anche se mancano ancora le visite mediche di rito, la firma sui contratti e le ufficialità . Il trasferimento del calciatore alla corte di Antonio Conte, però, è cosa fatta ed aspetta solo la ratifi Vai su Facebook

Napoli, il ritorno a Castel Volturno: parte l’era Conte tra visite mediche e ritiro a Dimaro; NM LIVE - Petrazzuolo: Napoli? Conte è carico, Lang e Beukema svolgeranno le visite mediche in settimana, Juanlu Sanchez potrebbe essere il vice di Di Lorenzo, Lucca? Valutazioni in corso, ecco le ultime su Raspadori e Victor Osimhen; ULTIM'ORA - Mercato, Noa Lang è sbarcato in Italia! Ora le visite mediche, presto da Conte.

Noa Lang al Napoli, ora è ufficiale: stipendio, carriera e caratteristiche del nuovo giocatore di Antonio Conte - Giornata importante per il Napoli, che accoglie ufficialmente uno dei suoi nuovi rinforzi in vista della stagione 2025/2026. Scrive msn.com

Calciomercato Napoli: Lang è azzurro e attende Beukema. Lucca è pronto per Conte - L’azzurro dei suoi occhi salta subito all’attenzione dei tifosi, in decine sono all’esterno di Villa Stuart quando Noa Lang arriva per le visite mediche, subito dopo le 9 ... Segnala ilmattino.it