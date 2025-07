Nike Inter i numeri sullo sponsor tecnico | la classifica dei ricavi in Serie A la posizione sorprende!

Nike Inter, i numeri dei ricavi dei nerazzurri all’interno della classifica di Serie A. Tutti i dettagli in merito al campionato italiano. Nel panorama degli sponsor tecnici in Serie A, l’ Inter continua a mantenere una posizione di rilievo grazie al recente rinnovo del contratto con Nike, che le garantisce un introito annuale di circa 28 milioni di euro. Questa cifra, secondo i conti ufficiali, è composta da una parte destinata a Inter Media and Communication (pari a 21,2 milioni di euro), con una seconda parte che finisce tra i ricavi legati al licensing. Nonostante la Juventus resti in testa alla classifica degli sponsor con Adidas, l’Inter sta facendo un buon lavoro nel mantenere un livello elevato di entrate derivanti dagli sponsor tecnici, avvicinandosi sempre di piĂą alle altre big del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nike Inter, i numeri sullo sponsor tecnico: la classifica dei ricavi in Serie A, la posizione sorprende!

CUADRADO ANCORA DA SERIE A! I numeri sono tutti dalla parte del 37enne: dal 21 gennaio al 4 maggio 2025 #Cuadrado ha saltato una sola partita, quella contro l'Inter del 16 marzo. Per il resto ha giocato una striscia di 18 partite sulle 19 disputate dal Vai su X

