Dazi Merloni | Sono un problema ma come impresa non ci preoccupano

“ I dazi sono un problema in generale. Come impresa non ci preoccupano perchĂ© abbiamo tutta la base industriale del Nord America e quindi non è toccata da questo. Però, sono un problema per il mondo. Quindi diciamo, al di lĂ dell’impresa, è un tema che non non aiuterĂ lo sviluppo. Penso che sia presto ancora per dire cosa succederĂ . Ancora oggi non è chiara la situazione. Io penso che ci saranno. Ma non saranno al numero che va di moda in questi ultimi giorni. Vediamo”. Lo ha detto a margine dell’evento per i 165 anni del Corriere Adriatico, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Merloni: "Sono un problema, ma come impresa non ci preoccupano"

