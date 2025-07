Il fatto del giorno | rialzo dell' Imu a Genova levata di scudi degli inquilini e dei proprietari edilizi | Video

Dopo la notizia della volontĂ dell’amministrazione di andare a incidere sull’Imu sui canoni concordati, l’idea che sta maturando fra le associazioni dei proprietari immobiliari è quella di disertare l’incontro con il Comune, fissato per la giornata di venerdì. L'aumento delle tasse sulla prima casa ha sollevato diverse polemiche anche da parte degli inquilini, di Uil Liguria e Uniat Liguria: “Serve un ripensamento, non si può colpire il mercato delle locazioni che è giĂ in sofferenza”. Ne parla la cronista del Decimonono Silvia Pedemonte. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: rialzo dell'Imu a Genova, levata di scudi degli inquilini e dei proprietari edilizi | Video

