Guida al max battle day di gigantamax lapras in pokémon go

Il Pokémon Gigantamax Lapras torna a essere protagonista in Pokémon GO durante un evento esclusivo dedicato alle battaglie Max. La giornata, chiamata Gigantamax Lapras Day, si svolgerà sabato 19 luglio dalle 14:00 alle 17:00 ora locale, offrendo ai giocatori l’opportunità di affrontare e catturare questa potente creatura. La presenza di Pokémon Gigantamax rappresenta una sfida impegnativa per i partecipanti, poiché sono tra i più difficili da sconfiggere a causa del loro elevatissimo livello di CP e delle restrizioni nelle modalità di utilizzo. punti deboli e resistenze di gigantamax lapras in pokemon go. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

