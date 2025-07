Calcio femminile Andrea Soncin | Conosciamo la responsabilità del momento Credo nelle mie ragazze

Serata di vigilia per la nazionale italiana di calcio femminile che domani affronterĂ una delle partite piĂą importanti della sua storia. In programma, infatti, c’è la sfida dei quarti di finale degli Europei e le azzurre del CT Andrea Soncin hanno sicuramente l’occasione di raggiungere una storica semifinale. Il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa, partendo dal cammino delle sue ragazze: “ Dal primo giorno in cui siamo arrivati qui, anche la prima partita con il Belgio era da dentro o fuori. Non vuole essere retorica ma penso che sia stata la forza di queste ragazze in questo percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Andrea Soncin: “Conosciamo la responsabilitĂ del momento. Credo nelle mie ragazze”

