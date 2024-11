Tvplay.it - Napoli-Roma, Ranieri spiazza tutti: la decisione su Dybala

Semaforo verde e via alla sfida tra, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Prima gara per mister, fresco di ritorno sulla panchina giallorossa dopo l’esonero di Juric. Attenzione alle mosse a sorpresa del tecniconoCosa cambierà in casacon l’arrivo di? Pochi dubbi e prime conferme. Di fatto, difficilmente il nuovo tecnico giallorosso cambierà modulo e rivoluzionerà totalmente l’assetto difensivo. Spazio alla linea a tre, con Hummels pronto a candidarsi a una maglia da titolare. Difficilmente Angelino agirà da centrale-sinistro, soprattutto dopo le parole in conferenza stampa di, il quale ha aperto al cambio ruolo per l’ex terzino del Galatasaray.Detto questo, attenzione al ballottaggio-Soulè. Per il momento, infatti, difficilmenteschiererà i due argentini in campo contemporaneamente, soprattutto per una questione di equilibri.