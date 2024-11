Tg24.sky.it - Meteo, allerta venti forti in Emilia Romagna, Toscana e Marche. Stop traghetti a Livorno

arancione nelle regioni del Centro Italia a causa del vento forte, che inha raggiunto picchi di 115 km orari costringendoa sospendere le attività portuali. InL’Arpae ha diramato l’allarme di livello intermedio per tutta la giornata per le province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nellepiù di 100 interdei Vigili del Fuoco per alberi caduti o rami pericolanti. Disagi anche nel Golfo di Napoli: fermi gli aliscafi (LE PREVISIONI).