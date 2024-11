Meloni incontra Milei La premier sul presidente argentino | Mi amigo – Il video

Leggi su Open.online

«Italia ed Argentina sono unite nella lotta contro il virus dell’ideologia woke». Queste le parole delJaviernelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro con laGiorgiaalla Casa Rosada. Il leader ultraliberista ha poi citato alcune battaglie comuni con quelle italiane: «Di fronte alle sclerotiche organizzazioni internazionali – ha dichiarato – difendiamo la sovranità delle nostre nazioni; di fronte alle infinite regolamentazioni che tentano di dettare il modo di vivere di ogni cittadino, vogliamo recuperare la libertà; di fronte alla piaga della criminalità organizzata, comprendiamo che la soluzione è essere spietati con il crimine e sostenere le nostre forze di sicurezza invece di scusare i criminali come fanno altri; di fronte all’ideologia di genere – così di moda in Occidente, nell’ultimo decennio – sosteniamo il rispetto del diritto alla vita e la difesa della famiglia come elemento centrale della società; e di fronte alla malattia dell’anima, che è il virus dell’ideologia ‘woke’, chiediamo di ripristinare il buon senso e ritornare ai valori che condivide la stragrande maggioranza dei cittadini del mondo occidentale, valori – tra l’altro – in gran parte forgiati nell’Antica Roma».