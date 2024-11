Superguidatv.it - Mara Venier nomina il suo erede a Domenica In: “Per me è Stefano De Martino”

torna al centro dell’attenzione mediatica, complice un intervento in cuicome suoin TV, l’ex AmiciDe. In una nuova intervista a Belve, la primadonna tra i volti sulle reti Rai, nel dettaglio, ammette di intravedere nell’ex allievo di Amici il suo papabile sostituto, anche alla conduzione del suo storico programma:in.si racconta: l’intervista della conduttrice diin a BelveIn un’intervista concessa a Le Belve, format condotto da Francesca Fagnani,(primadonna all’evento Unicef) torna a raccontarsi, a grande sorpresa dei fan e non solo. Per i telespettatori delle reti Rai, da anni si fa strada l’ipotesi che vedrebbe la conduttrice 74enne prossima al ritiro dal piccolo schermo e anche ad una sostituzione nel ruolo di timoniera diin.