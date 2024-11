Quotidiano.net - Ma la tregua è più vicina. Pressing degli Stati Uniti: "Accorciamo le distanze"

Impegnato in una complessa missione diplomatica fra continui attacchi della aviazione israeliana a Beirut e lanci di missiliHezbollah, che hanno colpito il nord di Israele e anche la periferia di Tel Aviv, il diplomatico Usa Amos Hochstein ha annunciato ieri dal Libano che pare adesso "a portata di mano" una soluzione che metta fine alla guerra. "Siamo impegnati a ridurre il divario fra le rispettive posizioni", ha aggiunto dopo un incontro con il presidente del Parlamento Nabih Berri. Se riuscirà a conseguire altri progressi Hochstein potrebbe recarsi già oggi a Gerusalemme per aggiornare il premier Benyamin Netanyahu. In Israele si avverte un’atmosfera di cauto ottimismo, anche se resta lontano il raggiungimento dell’obiettivo principale delle operazioni di terra nel Libano sud lanciate due mesi fa: ossia la rimozione di ogni minaccia da parteHezbollah verso le località israeliane di confine dove fino ad un anno fa risiedevano quasi 100mila abitanti, la maggior parte dei quali sonocostretti a fuggire.