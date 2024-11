Zonawrestling.net - Linda e Vince McMahon si separano ufficialmente, matrimonio finito tra controversie e polemiche

Le numeroseche hanno coinvoltohanno fatto chiedere ai fan se ilconfosse ancora solido.Ora sembra che i fan abbiano finalmente ricevuto una risposta, poiché l’avvocato diha confermato che lei esono separati. È stato un anno molto turbolento per la famiglia, dopo che Janel Grant ha accusato, la WWE e John Laurinaitis di gravi condotte illecite, tra cui aggressione sessuale, abuso emotivo e traffico sessuale, con accuse che risalgono a marzo 2019.La CNN ha riportato che il presidente eletto Donald Trump ha scelto l’ex CEO della WWE,, come candidata per la carica di Segretario all’Istruzione degli Stati Uniti. In seguito a questo annuncio, Beth Reinhard e Abha Bhattarai del Washington Post hanno pubblicato un dettagliato report, rivelando chesono attualmente separati, come confermato dall’avvocato di, Laura Brevetti.