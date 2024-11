Ilgiorno.it - L’anima matura di Eleonora Duse portata in scena da Irene Carossia

Leggi su Ilgiorno.it

Le ultime lettere da inviare alle amiche, agli amici e alla figlia, i bauli pronti da chiudere, gli ultimi libri da prendere prima di partire per una nuova tournée in America. Un’occasione per condividere le proprie riflessioni sulla vita, sul valore delle scelte, sulla libertà e sullo scorrere del tempo, assieme al bisogno di fare chiarezza dentro di sé. È in questorio che si muove una, carica di emozioni ma con ancora la necessità di recitare, di tornare sul palcoscenico per essere più che mai se stessa. Lo racconterà lo spettacolo teatrale dal titolo “La mia anima è viva:“, che verrà portato insabato alle 20 in via Toniolo a Lissone, nella sede dell’associazione MeC Musica e Canto diventata anche lo spazio del salotto artistico-culturale “Le Muse in Salotto“.