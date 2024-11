Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Jimena scopre chi è l’amante di Manuel e si uccide

Un grave lutto colpirà Mercedes, José Luis e la famiglia Lujan nelle puntate future Lamuore dopo aver scoperto l’identità deldel marito. La giovane donna si getterà nel vuoto, lasciandosi dietro un profondo senso di colpa che assalirà siache i suoi genitori.Anticipazioni Laconfessa alla moglie di amare un’altra donnaLa storyline prenderà il via nel momento in cuiconfesserà alla moglie di non averla mai amata, e di avere da sempre nel cuore un’altra donna. Di chi si tratterà?se lo domanderà più volte, e all’inizio penserà che possa trattarsi di di Blanca Palomar, l’amica fotografa del marchesino.Ben presto peròcapirà che la sua prima impressione era sbagliata, e riuscirà a dare un nome alla donna che le ha “rubato” l’amore diquando – rovistando nell’hangar – troverà delle foto che il marito avrà scattato a Jana Exposito durante la loro fuga d’amore al mare.