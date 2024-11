La paga di 30 euro la fabbrica intestata a una 13enne | così sono morti Samuel Tafciu e Sara e Aurora Esposito

Leggi su Open.online

Unagiornaliera di 20, 25 o al massimo 30al giorno. Per questomorte le gemelle(26 anni) e il 18enne. Otto ore di lavoro a maneggiare esplosivo senza tutela a Ercolano in unaabusiva di fuochi d’artificio. Per questo il proprietario di fatto dell’immobile e la sua convivente orasotto la lente dei magistrati. Che hanno scoperto che il deposito era intestato a una bambina di 13 anni. A indagare è la pm Stella Castaldo, sotto il coordinamento degli aggiunti Simona Di Monte e Pierpaolo Filippelli. I reati ipotizzatiesplosione, morte come conseguenza di altri reati, disastro e omicidi plurimi.Una manciata di spiccioliA parlare con gli inquirenti per prima è stata Rosita Campagna, 17 anni, promessa sposa die madre di una bambina di cinque mesi.