Job’s life esercizi anche durante il lavoro Nel libro di Angelo Stella le regole per lo star bene a ogni età

Leggi su Ildenaro.it

di Salvatore PignataroSi chiama “” l’ultimoletterario di, laureato in ScienzeMotorie, da sempre sportivo praticante e appassionato delssere fisico, in serviziopermanente dell’Esercito Italiano, con il grado di Graduato Aiutante e in servizio presso ilRaggruppamento Logistico Centrale di Roma. “ Il volume – spiega l’autore – vuole essereun decalogo non solo per gli sportivi e cultori delssere fisico, maper i giovanie cittadini di tutte le età. Da diversi anni studi e ricerche confermano ed attestano chel’attività fisica regolare migliora il rendimento del cuore e la funzione respiratoria, permetteall’apparato cardiovascolare di apportare una quantità maggiore di ossigeno all’organismoperbattito cardiaco e aumenta la quantità massima di ossigeno che i polmoniriescono ad assorbire”.