Ilfattoquotidiano.it - Influenza aviaria, scienziati in allarme per le mutazioni del virus nell’adolescente canadese. In Usa caso sospetto in un bimbo

Dopo ilconfermato didi un adolescente in Canada, dalla California (Usa) arriva la notizia di undi infezione daH5n1 in un bambino che frequenta l’asilo. Il piccolo, a differenza del 14enne che è ricoverato a Vancouver in condizioni critiche all’ospedale pediatrico (ma da giorni non vengono rilasciate informazioni, ndr), viene curato a casa con antivirali e avrebbe sintomi lievi come il resto della sua famiglia, però colpita da altrirespiratori. È stato il dipartimento di Sanità pubblica della California a comunicare ilregistrato nella contea di Alameda. La fonte del contagio al momento è ignota, anche si ipotizza il contatto con un uccello selvatico infetto.I casi in California – Unquello del bambino statunitense che arriva pochi giorni dopo che l’agenzia sanitaria statale ha annunciato la scoperta di sei nuovi casi di, tutti in lavoratori del settore lattiero-caseario.