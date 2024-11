Lanazione.it - In regalo il campo della storica promozione della Carrarese in serie B

Leggi su Lanazione.it

Massa Carrara, 20 novembre 2024 - InilinB. Il Comune di Carrara, a conclusione dei lavori di adeguamento del terreno di gioco dello stadio dei Marmi, ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla cessione, a titolo gratuito, di porzioni del manto in erba artificiale che è stato dismesso. Il tappeto erboso sintetico, per un totale di circa 8mila metri quadrati, è attualmente conservato all’interno di un capannone nella zona industriale di Massa e si presenta in condizioni tali da poter essere riutilizzato per finalità non professionali o di tipo non sportivo, sebbene nel corso del tempo abbia perso le caratteristiche necessarie per l’omologazione per le attività calcistiche del campionato diB.