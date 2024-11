Gaeta.it - Il mercato del libro in crisi: dati preoccupanti sull’andamento e future prospettive

Negli ultimi anni, il settore editoriale ha vissuto un periodo di vivace sviluppo, ma i recentiindicano una stagnazione significativa. Fino a ottobre 2023, ildelin Italia ha registrato una diminuzione dello 1%, suggerendo un'inversione di trend rispetto al milione di copie vendute durante il picco della pandemia da Covid-19. Le previsioni per il 2025 non sono affatto rassicuranti, complicando ulteriormente la situazione per gli editori.Tonfo dopo le misure di sostegnoL'epoca in cui ildelha vissuto una crescita sostenuta, sostenuto anche dalle politiche come la 18App, sembra essere giunta al termine. Questo bonus, insieme ad altre iniziative volte a promuovere la lettura, ha incentivato l'acquisto di libri, contribuendo a mantenere le vendite a livelli soddisfacenti fino ad aprile di quest'anno.