Gqitalia.it - I 15 migliori orologi indossati sul red carpet dei GQ Men Of The Year di Londra

Quando si tratta di GQ Men of the, puoi sempre stare certo di due cose: un tappeto rosso stellato ed elegante con le più grandi celebrità del momento e un'incredibile quantità di segnatempo da urlo, grazie ai partecipanti che cercano segretamente di superare i loro colleghi nel campo dell'orologeria.Il 2024 non ha deluso le aspettative: Central Cee, Skepta, Cole Palmer, Harris Dickinson, Ghetts e Adam Peaty sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno sfoggiato i graal di tutti i tempi: dai Rolex vintage unici risalenti agli anni '80, ai Daytona con quadrante panda, fino a un rarissimo Richard Mille del valore di 240.000 euro.Ecco i 15più belli ammirati sul redSkepta indossa un Audemars Piguet Royal OakSkepta@gettyimagesAudemars PiguetAudemars PiguetQuesto pazzesco completo bianco di Mains richiede uno altrettanto sobrio ed elegante, ma nessuno può dire a Skepta cosa fare.