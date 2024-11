Unlimitednews.it - Fs, Donnarumma “La ‘coopetizione’ per affrontare sfide della mobilità”

ROMA (ITALPRESS) – Parola d’ordine: coopetizione. La crasi tra “cooperazione” e “competizione” rappresenta, infatti, la strategia vincente perle tantedi un mondo in rapida trasformazione tecnologica e geopolitica. E’ quanto si sottolinea nel Rapporto Strategico 2024 del Centro Economia Digitale (CED), uno dei maggiori think tank italiani, che è stato presentato a Roma nella Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale. La ricerca del CED, basata su un campione di circa 2.000 imprese globali, dimostra che la Coopetizione è in forte crescita: sono 15.000 i casi di collaborazione tra aziende competitor registrati dal 2003 al 2022; il numero di brevetti collaborativi è aumentato del 159%, con una quota che è quasi raddoppiata sul totale dei brevetti (+82%).