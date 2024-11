Thesocialpost.it - Emanuele Pozzolo rinviato a giudizio: il caso dello sparo di Capodanno

Leggi su Thesocialpost.it

, deputato di Fratelli d’Italia attualmente sospeso, è statodal GUP del tribunale di Biella in relazione ai fatti accaduti durante la notte dipresso la Pro Loco di Rosazza. L’episodio, oggetto di grande attenzione mediatica, ha vistoal centro di un’inchiesta che ha portato all’imputazione su diversi fronti, tra cui il porto illegale di un’arma da collezione e la detenzione di proiettili ad espansione.Durante l’udienza preliminare, l’avvocato Andrea Corsaro, difensore del parlamentare, ha confermato che il procedimento proseguirà con un’udienza fissata per il 25 febbraio. Parallelamente, si è appreso di un accordo economico riservato raggiunto trae Massimo Campana, la parte civile che aveva sporto querela per loavvenuto durante la serata incriminata.