E' morto il frate 'rock' Cesare Bonizzi, Fratello Metallo aveva 78 anni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Addio a padredell’Ordine dei Cappuccini, conosciuto da tutti i metalheads con il soprannome dillo(ma anche comeMeta oRock) a causa della sua passione sfrenata per la musica heavy metal, che lui definiva “metrock”, e che lo ha visto cantare, incidere dischi e esibirsi in concerti e festival.78e risiedeva nel convento dei Cappuccini di Barbarano di Salò (Brescia), sul lago di Garda. E’, come apprende l’Adnkronos, nell’infermeria del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Bergamo, nella cui chiesa domani, giovedì 21 novembre, alle ore 15, si terranno i funerali. Originario di Offanengo (Cremona), dove era nato 15 marzo 1946,prima di entrare a far parte dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccinilavorato come operaio e rappresentante di commercio.