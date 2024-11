Metropolitanmagazine.it - Diddy, nuove accuse del rapper da un uomo e una donna: “Siamo stati drogati e abusati”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Continua il fiume disu: unaed unsi aggiunge al coro di denunce contro il, affermando di essereentrambi, per poi esseresessualmente.Le novità oltreoceano arrivano sulle pagine di TMZ, che è entrata in possesso della denuncia mossa da unadel Maryland che accusa ildi un episodio avvenuto nel passato, esattamente nel 2001 quando in occasione di una festa di Halloween sarebbe stata aggredita sessualmente a New York. La, nota come Jane Doe, ha raccontato che la guardia del corpo di, l’ha accompagnata in una Suv nero dove illa sta aspettando insieme ad altri sei membri del suo team di sicurezza. La Doe ha affermato che qualcuno le ha messo in mano un drink e che dopo averlo bevuto si è sentita stordita, aggiungendo chel’avrebbe obbligata a fare sesso orale su tutti gli uomini presenti sul veicolo ed infine su se stesso.