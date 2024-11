Formiche.net - Come sarà la politica di sicurezza e di difesa del nuovo presidente Usa. L’analisi del gen. Jean

Al secondo mandato presidenziale Donald Trump si trova a confrontarsi con una situazione ben più complessa, imprevedibile e pericolosa di quella che dovette affrontare nel 2017. La capacità die di deterrenza degli Usa su scala globale è diminuita. Sono in corso due conflitti – quelli in Ucraina e in Medio Oriente – di cui non è facile prevedere gli sviluppi. Altri potrebbero scoppiare in particolare per Taiwan e nell’Estremo Oriente. Gli alleati sia europei che asiatici degli Usa non sono in grado di provvedere in proprio alla loro “”. Continuano a dipendere dagli Usa, nei quali però non esiste più il consenso bipartisan esistente durante la Guerra fredda circa la dissuasione estesa e lacollettiva.La situazione nei riguardi delle future scelte Usa è resa poi più imprevedibile da due fattori.