Oasport.it - Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruka: assente Pittin, esordisce Senoner

Si sta aprendo la stagione degli sport invernali e il sipario per quanto riguarda lasi aprirà nel fine settimana dal 28 novembre al 1° dicembre con ladi, in Finlandia. Da poco è uscito il comunicato FISI con iper questo primo appuntamento stagionale.In questo weekend saranno impegnati solo gli uomini e il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato cinque atleti: Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti e il giovanissimo 18enne Manuelche sarà all’esordio assoluto in Coppa del Mondo. Non ci sarà invece Alessandro.Il programma di questa primacon il PCR di giovedì 28 novembre. Venerdì è in programma un’individual compact con salto dal trampolino HS142 e fondo da 7,5 km. Sabato la prima Gundersen, con salto HS142 seguito da inseguimento da 10 km.