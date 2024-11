Inter-news.it - Buchanan, rientro lampo: ecco il ritorno in campo previsto con l’Inter

Lasciatosi ormai alle spalle il bruttissimo infortunio alla gamba della scorsa estate, Tajonsi gode il suoin. Per intanto con la maglia della nazionale, con cui ha raccolto qualche minuto negli ultimi impegni. In attesa di essere una nuova freccia a disposizione delFULMINEO – Alzi la mano chi pensava che Tajon, dopo la frattura della tibia in estate, potesse scendere insolo cinque mesi dopo. Un recuperoil suo, frutto di un ottimo lavoro da parte di tutto lo staff medico, tra Canada e Inter, che lo ha seguito nel suo percorso di riabilitazione. Adesso che la frattura alla tibia è un capitolo passato, l’esterno può godersi finalmente il suoin. Per intanto soltanto con la nazionale, con la cui maglia ha già raccolto alcuni minuti innegl ultimi impegni di questa sosta per le nazionali.