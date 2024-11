Ilrestodelcarlino.it - Via delle Tamerici cambia nome: sarà intitolata ad Andrea Pazienza

La cerimonia di intitolazione di viaad, celebre fumettista e artista nato a San Benedetto, potrebbe coincidere con il conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Vincenzo Mollica. L’amministrazione comunale, in accordo con la famiglia die lo stesso Mollica, sta valutando se far coincidere le due celebrazioni o organizzarle in momenti distinti. Lo conferma il sindaco Antonio Spazzafumo:"Ovviamente l’ultima parola spetta ai familiari di, e saranno loro a dirci come preferiscono che questa cerimonia abbia corso". Una decisione importante, che intende onorare due figure di spicco nel panorama culturale italiano:, talento straordinario che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte e del fumetto, e Vincenzo Mollica, uno dei più autorevoli narratori e divulgatori della cultura italiana, nonché grande estimatore e amico di