Gaeta.it - Vasiliki Kantina & Gastronomia: il nuovo tempio del vino greco e della tradizione culinaria ellenica a Milano

Facebook WhatsAppTwitteraccoglie ungioiellogreca con l’apertura di, fondato daPierrakea. Questo spazio, situato in via Clusone 6, di fronte al noto ristoranteKouzina, è dedicato all’eccellenza dele all’autenticitàcucina. Con questa iniziativa, Pierrakea arricchisce ulteriormente il panorama culinario milanese, proseguendo il suo percorso di valorizzazionecultura gastronomica greca avviato nel 2016.La visione diPierrakeaPierrakea descrive il suolocale come un ponte tra Grecia e Italia, dove l’obiettivo è rivelare le varie sfumaturecultura greca. L’intento è quello di condividere l’autenticità e le connessioni profonde che caratterizzano questa terra.