Movieplayer.it - Uomini e donne del 19 novembre, Martina bacia Ciro e Alessio bacia Serena, Gianmarco e Genny vanno via

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento con, il dating show che porta al centro dello studio le dinamiche tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. Nella seconda puntata della settimana di, il dating show in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, il trono diDe Ioannon ha regalato l'atteso bacio tra la tronista e il corteggiatore. Nel Trono Classico, Gabriele ha smesso di frequentare sia Monica che Barbara.: intesa forte, ma non senza ostacoli La puntata di oggi disi apre con il Trono Classico, regalando momenti intensi e inaspettati sia per le troniste che per i corteggiatori. Protagonista assoluta èDe Ioannon, il cui percorso continua a sorprendere con colpi .