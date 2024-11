Spazionapoli.it - “Un big è a rischio”, nuovi guai in casa Roma: cosa filtra verso la trasferta al Maradona

Sono ore calde quelle che precedono la sfida tra Napoli ein programma domenica. Intanto, dalla Capitale non arrivano buone notizie. La sosta per le Nazionali è pronta ad essere archiviata per fare spazio ai rispettivi campionati. In Italia, c’è moltissima attesa per il ritorno della Serie A. Quest’ultima, nelle prime dodici giornate è apparsa molto equilibrata e il vantaggio tra il Napoli e le inseguitrici si è notevolmente assottigliato nelle ultime due settimane. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non accetterà ulteriori cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi. Il tour de force, però, non è ancora terminato e la prossima sfida interna sarà contro ladi Claudio Ranieri.Da pochi giorni, l’esperto tecnico si è insediato nella Capitale per la terza volta nella sua carriera.