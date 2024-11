Udine20.it - Umberto Tozzi 27 maggio 2025 a Trieste

Si aggiunge una nuova data in Friuli Venezia Giulia per il tour di addio alle scene di, cantautore amatissimo dal pubblico. Con “L’ultima notte rosa – The Final Tour”,sarà protagonista assieme all’orchestra al Teatro Rossetti diil prossimo 27. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Il Rossetti di Trieste, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 12.00 di martedì 19 ottobre.Dopo il grande successo del debutto a giugno alle Terme di Caracalla di Roma, dei concerti outdoor – tra cui Piazza San Marco a Venezia – e dei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, il tour di addio prosegue e si arricchisce di un nuovo capitolo con 20 nuove date nei teatri e non solo tra aprile e