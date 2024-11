Agi.it - Tutto pronto a Torino per la 41ª edizione “Facciamo l'Italia, giorno per giorno”

AGI - Dal 20 al 22 novembre, al Lingotto Fiere di, torna l'Assemblea annuale dell'Anci, giunta alla quarantunesima, che sarà preceduta dalla XX assemblea congressuale che nella giornata inaugurale di mercoledì sarà chiamata a eleggere il nuovo presidente nazionale dell'Anci. Dopo l'elezione, i lavori si apriranno nel pomeriggio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il nono anno consecutivo presente all'assise di Anci. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco diStefano Lo Russo, al presidente di Anci Piemonte, Davide Gilardino e al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. A seguire la relazione del nuovo presidente dell'Anci. Per il presidente dell'Anci, Roberto Pella “In questi mesi alla guida dell'Associazione ho sentito forte la responsabilità di rappresentare tutti i primi cittadini e di continuare nel solco di quanto tutti i presidenti hanno contribuito a realizzare in questi anni: per questo ho voluto invitare atutti i sindaci che hanno guidato l'associazione dove ci attendiamo una numerosissima presenza.