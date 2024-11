Ilfoglio.it - Sempre più donne cacciatrici, miracolo!

Sant’Uberto protettore dei cacciatori,! Dopo le buone notizie dall’America (Trump è un sincero nemico degli animali), eccone una meravigliosa dall’Alto Adige, il nostro North Dakota. “piùsi presentano all’esame venatorio” dice il presidente dell’associazione cacciatori dell’Alto Adige, giustamente in giacca e cravattino tirolese (i cacciatori sono conservatori e territoriali anche nell’abbigliamento). In provincia di Bolzano lesono già 450 ed è un numero che ha del prodigioso. Io, che alla maniera di Don Giovanni “sento sì esteso sentimento”, le amo tutte. Pare che molte di loro si siano avvicinate alla caccia per evitare la carne di allevamento e in effetti la carne di bosco, la proteina del selvatico, è quanto di più sano, magro, naturale esista. Dunque oltre che audaci sono sagaci.