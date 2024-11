Anteprima24.it - Regione ad Umbria ed Emilia Romagna: esulta il Pd irpino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La vittoria dello schieramento progressista in occasione delle Regionali ined inrappresenta la conferma più lampante di come si possa costruire una alternativa al blocco di destra che attualmente guida il Paese. Insi premia la continuità rispetto al buon governo espresso nelle ultime legislature regionali. Ingli elettori hanno deciso di non riconfermare la Presidente uscente, bocciando in particolare le scelte operate nel campo della sanità. In entrambe i casi il Partito Democratico si conferma il motore del campo largo, la forza intorno alla quale costruire una coalizione credibile per capacità di proposta e di mobilitazione”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino.