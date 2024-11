Corrieretoscano.it - Pronti a spedire pneumatici da buttare in Senegal: scatta la denuncia

LIVORNO –a esportareusati in Africa, ma in realtà sono rifiuti.ladi carabinieri e Agenzia delle dogane e monopoli. I funzionari dell’Agenzia e i militari del comando dei carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica – Nucleo operativo ecologico di Grosseto, coadiuvati da personale della compagnia dei carabinieri di Livorno e coordinati dalla procura di Livorno, a seguito di una approfondita analisi documentale visiva di una spedizione diretta in, hanno sottoposto a sequestro un carico di circa 24 tonnellate dichiarato comerigenerati o usati.Il carico, in realtà, è risultato costituito da 2142fuori uso, considerati rifiuti speciali non pericolosi e classificati in quanto stoccati senza rispettare le direttive imposte dalla normativa Uni.