Ilgiorno.it - Presidio sul ponte di San Giorgio. Luci e coperchi contro l’autostrada

Leggi su Ilgiorno.it

Unsulsopra la Valassina a San, un inper ribadire l’importanza di mettere uno stop al consumo di suolo e tante altre iniziative già in cantiere, tutte per dire no a Pedemontana. Il fronte di gruppi, comitati e movimenti che in Brianza si oppone allanuova autostrada continua nella sua mobilitazione. La nuova, doppia tappa, sarà quella organizzata per questa settimana in biblioteca a Lissone e nella frazione di Sandal Comitato per la difesa del territorio, che raccoglie residenti delle frazioni di Santa Margherita e Bareggia di Lissone e di Sandi Desio, le zone più coinvolte da questa porzione di tracciato della Pedemontana. Il primo appuntamento sarà domani alle 21 nella sala polifunzionale della biblioteca civica di piazza IV Novembre: qui Paolo Pileri, docente di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano parlerà dei temi del suo nuovo libro intitolato “Dalla parte del suolo - L’ecosistema invisibile“.