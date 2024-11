Gaeta.it - Paura a Napoli: bomba carta esplode a Barra, danneggiati negozi e auto

Facebook WhatsAppTwitter La recente esplosione di una potentenel quartiere diha scosso la comunità locale. Questo incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte, ha danneggiato gravemente le vetrine di due esercizi commerciali, segnalando una preoccupante escalation di atti intimidatori in vista delle festività natalizie. Gli inquirenti stanno indagando sull’episodio, mentre i residenti esprimono apprensione per l’aumento della criminalità organizzata in questa zona.Dettagli dell’esplosioneL’incidente è avvenuto in via Figurelle, precisamente all’altezza del civico 33. La potenza dell’esplosione, che ha colpito un bar tabacchi e un panificio, ha causato danni significativi, con vetrine andate in frantumi e dueparcheggiate nelle vicinanze danneggiate. I residenti hanno avvertito il boato e sono subito accorsi sul luogo, trovando il panorama allarmante.