Ilrestodelcarlino.it - Novellara, con droga e coltello vicino alle scuole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 19 novembre 2024 - E’ stato notato in atteggiamento sospetto in bici, non distante da una scuola, in centro a. Qualcuno ha chiamato i carabinieri, che hanno rintracciato un nordafricano di 35 anni che aveva nel cestino dalla bici una pistola in plastica, risultata poi essere giocattolo, con tanto di tappino rosso. Ma durante il controllo, avvenuto una settimana fa, lo straniero ha manifestato un notevole nervosismo, con i carabinieri che hanno deciso di approfondire gli accertamenti, scoprendolo anche in possesso di coltellino a serramanico con lama di otto centimetri, oltre a un grammo di hashish e quattro involucri con circa tre grammi di cocaina, risultato per uso personale. Portato in caserma a, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere, oltre che segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.