Lanazione.it - Neonata morta al San Luca. Scattano avvisi di garanzia. Oggi autopsia sulla piccola

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 19 novembre 2024 – La Procura ha aperto un’inchiesta su unavenuta alla luce ormai priva di vita all’ospedale San, inviando alcunidial personale medico. Una tragedia che ha sconvolto e sconcertato i familiari, che ora chiedono piena luce sull’accaduto.sarà effettuata l’sul corpicino, affidata a un medico legale dell’Università di Pisa, per cercare di ricostruire le cause del decesso, che sarebbero riconducibili a un soffocamento da cordone ombelicale. Resta da capire anche come mai non ci si sia accorti in tempo, dal tracciato cardiaco, che il feto era in grave sofferenza. La morte dellarisale all’8 novembre scorso. La partoriente, una lucchese di 36 anni, si era presentata all’ospedale Sannella serata di giovedì 7, al termine di una prima gravidanza fisiologica.