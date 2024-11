Game-experience.it - Microsoft Flight Simulator 2024 è ora disponibile su Xbox Series X|S e PC

Leggi su Game-experience.it

ha resoin questa giornata del 19 Novembre, consentendo in questo modo ai giocatori di potersi gustare “ile di volo più sofisticato, immersivo e spettacolare di sempre”.Il gioco èda oggi suXS, PC Windows, Steam,Game Pass Ultimate (inclusoCloud Gaming) e PC Game Pass.è un’esperienza completamente rinnovata, progettata per sfruttare al massimo le più recenti tecnologie in ambito di simulazione, cloud, machine learning, grafica e gaming.ha ricordato che il nuovo titolo offre “un realismo sorprendente e permette di esplorare le meraviglie di tutto il mondo a bordo di un’ampia varietà di velivoli”, presentando inoltre numerose Carriere aeronautiche da intraprendere.