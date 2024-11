Unlimitednews.it - Mattarella “La democrazia è sostanza, interlocuzione non è un inciampo

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro ordinamento è qualcosa di più di un insieme di norme e di forme. La. Si invera in uno sviluppo sociale dove libertà, uguaglianza, equità rappresentano l’obiettivo e lo spirito di iniziativa è incoraggiato da istituzioni non invasive e da poteri non accentrati. L’non è un, un fastidio, un rito: è l’esplicarsi delladi un Paese, della vita di una comunità non di sudditi ma di cittadini consapevoli”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento all’assemblea di Confesercenti.ads/col (Fonte video: Quirinale)Unlimited News - Notizie dal mondo