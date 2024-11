Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 2-1, Europei curling femminile in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUINTO END09:02 Arriva soltanto unper l’. Constantini si limita a bocciare la pietra danese senza riuscire a mantenere in zonala seconda stone azzurra.2-1.09:00 Dupont non può far altro che piazzare il draw per evitare guai peggiori. Occasione di due punti per lene.08:59 Magistrale Stefania! L’azzurra effettua una perfetta doppia bocciata riuscendo anche a porre la stonena aben nascosta dalle guardie.08:57 Dupont elimina la pietrana e si torna ad avere ben 4 stone danesi a. Tocca a Constantini.08:55 Bella giocata di Zardini Lacedelli, con una bocciata che promuove la stonena a.08:53 Bocciata perentoria di Mathilde Halse, che spazza via il draw piazzato da Mathis.