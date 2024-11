Iltempo.it - L'inchiesta di Roma, Cerno: "Per ogni buca c'è una società fittizia"

Leggi su Iltempo.it

Il voto delle elezioni regionali si intreccia con le inchieste degli ultimi mesi e il caso corruzione scoppiato asulla manutenzione stradale. Temi caldi di cui si parla nella puntata di lunedì 18 novembre di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4. Tra gli ospiti c'è il direttore de Il Tempo Tommasoche parte dal caso Liguria, con l'ex governatore Giovanni Toti costretto alle dimissioni dai pm e con i cittadini che alle urne hanno confermato il centrodestra. "Serviva la parola mafia per intercettare a lungo Toti e sapendo che non aveva fatto niente non potevi intercettarlo 20 minuti, dovevi intercettarlo 4 anni - commenta- E per farlo doveva comparire la parola mafia. Quindi sono andati a cercarla da tutte le parti e l'hanno trovata, il resto ha sancito il permesso di entrare nella vita di Toti".